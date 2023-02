Rimorchiatori nei porti siciliani, affidato appalto per oltre 94 milioni: anche il sito locale

Gela. La Capitaneria di porto di Palermo ha aggiudicato la concessione per il servizio di rimorchio per la durata di quindici anni in sette porti siciliani, compreso quello locale. Ad ottenere l’appalto è stata la società Somat, del gruppo Cafimar, per un totale di 94.026.128,04 euro su 102.118.550,40 euro come base d’asta. Quella della società era l’unica offerta. L’azienda era già presente in diversi scali ricompresi nella gara.