Sfida salvezza per il Gela FC, SSD Gela a Vizzini, Melfa’s contro tanti ex

CALCIO A CINQUE

Oggi sono in programma due gare. La diciottesima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5 potrebbe essere decisiva per le sorti della stagione del Gela che, alle 17 sarà di scena ad Adrano contro la terza forza del campionato a quota 33 punti. I biancazzurri, capolista del girone B con 41 punti, uno in più della PGS Vigor San Cataldo, sono reduci dall’importante successo per 5-4 contro il Domenico Savio. “Trasferta difficile – dice il tecnico Enzo Fecondo – soprattutto perché ci troveremo a giocare in un campo dalle dimensioni adatte per le partite di basket. Il tifo sarà sicuramento caldo, essendo anche i tifosi a ridosso del parquet. L’Adrano è una buona squadra con singoli di valore”. Il Gela Futsal arriva a questo appuntamento con qualche acciaccato. Lo stesso Fecondo ha ammesso che durante la stagione può starci un calo fisico.

SERIE C GOLD BASKET

Anticipo di campionato nella serie C Gold di basket. La Melfa’s ospiterà al Palalivatino la capolista Siaz Piazza Armerina. Una sorta di derby gelese per il quintetto di coach Bernardo, che si troverà di fronte i fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola oltre a Luigi Dispinzeri, Giovanni Occhipinti e Marko Milekic, tutti ex atleti del club biancorosso. Una sfida difficile dato il divario tra le due formazioni, partite con ambizioni differenti. La vittoria di Catanzaro ha rivitalizzato tutto l’ambiente. Non sarà a disposizione Stephon MacDonald. Palla a due alle 19.

“Arriviamo a questa sfida – dice coach Salvatore Bernardo – dopo una settimana nella quale ci siamo allenati abbastanza bene. Ovviamente la vittoria di Catanzaro ci ha dato una spinta in più per guardare con ottimismo al match di domani. Siamo coscienti che Piazza non può fare passi falsi perché inizia a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici. Faremo il nostro dovere”.