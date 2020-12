Risale la linea del contagio Covid in città, 37 positivi in isolamento: 20 i guariti

Gela. Risale bruscamente la linea del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono trentasette i positivi, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono ricoverati in degenza ordinaria. In città, inoltre, si registrano venti guariti. Almeno un caso di positività è stato ricoscontrato alla Rsa Caposoprano, con un ospite contagiato dal virus, ma pare che le sue condizioni non siano preoccupanti. Sul territorio, Asp segnala 12 contagi a Niscemi, 9 a Milena, 6 a Butera, 5 a San Cataldo, 5 a Caltanissetta, 4 a Mussomeli, 2 a Campofranco, 2 a Riesi, 2 a Bompensiere, 1 a Sommatino e 1 a Vallelunga.