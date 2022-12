Rischio dissesto, confronto con Falcone e prime aperture: a breve incontro in Regione

Gela. L’incontro c’è stato e come abbiamo già riportato l’amministrazione comunale sta cercando di avere una sponda favorevole dal governo regionale per uscire dalle sabbie mobili dell’eventuale dissesto. Prima della breve pausa natalizia, il sindaco Lucio Greco ha avuto modo di incontrare l’assessore all’economia Marco Falcone. I contatti vanno avanti da tempo e anche la nuova giunta è stata strutturata con l’intenzione anzitutto di rimettere in sesto i conti dell’ente. Il neo assessore Mariangela Faraci sta iniziando a lavorare insieme al sindaco per individuare una via d’uscita. Il segretario generale Loredana Patti ha inoltrato una segnalazione che riporta le criticità maggiori, a partire dalla copertura dei debiti fuori bilancio e dalla destinazione delle royalties. Tutti fattori che potrebbero impedire di mantenere gli equilibri di bilancio. Pare che Falcone abbia dato aperture al sindaco e all’amministrazione comunale. L’avvocato Greco ed esponenti a lui molto vicini sono sicuramente in sintonia politica con Falcone e non da ora. La prossima settimana pare che sia in programma un nuovo tavolo, questa volta direttamente negli uffici regionali. Greco dovrebbe illustrare nel dettaglio la situazione contabile del municipio, sulla base di quanto indicato anche dai consulenti che in questo periodo hanno esaminato le carte dell’ente.