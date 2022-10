“Rispetto elettori e sono opposizione”, Pellegrino: “Greco trovi la quadra in maggioranza”

Gela. “Rispetto sempre i miei elettori e rimarrò all’opposizione. Per me, non cambia niente”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, che sta ormai condividendo il percorso politico della Nuova Dc (formazione di maggioranza), non sembra però intenzionato a fare ribaltoni, con un eventuale sostegno al sindaco Lucio Greco, che ha invece spesso criticato pur senza mai avere l’atteggiamento del no a prescindere. “Ho la massima osservanza delle gerarchie di partito e il mio riferimento, come si sa, rimane Federico – spiega – con i dirigenti della Nuova Dc c’è dialogo e li ho informati. Un assessorato? E’ fuori discussione. L’incontro con il sindaco? Non capisco come siamo arrivati a ritenere che un incontro casuale possa significare un intreccio politico. Una cosa è il piano della conoscenza personale, che rimane tale, un’altra cosa è la politica o il rapporto politico. Ogni giorno, parlo con persone che fanno parte anche di schieramenti opposti al mio. Se per ricostruire le vicinanze politiche bastasse vedere qualcuno che parla con un qualsiasi altro, allora dovrei essere definito vicino a tutti. In realtà, sono vicino ad una sola persona. Con gli altri esponenti intrattengo normali rapporti che non saranno trasformati in accordi, com’è giusto che sia”.