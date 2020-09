Rissa nella movida, due a processo: proiettato video per ricostruire i fatti

Gela. La rissa, in centro storico, risale a tre anni fa. In aula, ieri, è stato necessario proiettare un video, usato dagli investigatori per risalire all’identità dei presunti responsabili dell’aggressione, che causò il ferimento di alcuni giovani. A processo, sono finiti Emanuele Emmanuello e il trentaduenne Angelo Famao. Secondo le accuse, sarebbero stati loro ad aggredire i giovani, presenti nei luoghi della movida del centro storico. Secondo quanto accertato, la violenza sarebbe scattata per uno sguardo di troppo, forse rivolto ad una ragazza. I difensori degli imputati, gli avvocati Carmelo Tuccio e Filippo Spina, hanno più volte ribadito come non ci sia un’effettiva certezza sull’identificazione dei responsabili.