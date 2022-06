Ritardi nei pagamenti agli operai Tekra, Filas: “Ogni mese sempre gli stessi problemi”

Gela. Palazzo di Città ha provveduto a saldare il canone mensile di maggio per il servizio rifiuti, che Tekra continua a gestire in proroga. I pagamenti ai lavoratori, però, non ci sono ancora stati. I vertici sindacali Filas, con il segretario Carmelo Giallombardo, considerano questo ritardo un danno per i lavoratori, in un periodo di forti difficoltà. Non è il primo caso di tempi lunghi per i pagamenti degli stipendi, oltre le scadenze previste per versare le somme dovute ai dipendenti. “Apprendiamo con disappunto che ad oggi non sono ancora stati elargiti i pagamenti delle spettanze relative al mese di maggio. Purtroppo, mese per mese, riscontriamo gli stessi problemi, che visto il periodo inficiano negativamente sulle economie di tutti i dipendenti”, dice Giallombardo. Gli uffici comunali hanno ribadito di aver autorizzato il pagamento del canone all’azienda.