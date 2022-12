Marito e moglie sorpresi e arrestati con 30 grammi di eroina

Caltanissetta. La Squadra Mobile ha arrestato due coniugi nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina. Un equipaggio della sezione antidroga nel corso dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ha intercettato due coniugi che transitavano per le vie cittadine a bordo di un auto. Alla vista dei poliziotti i due si sono mostrati particolarmente insofferenti e l’uomo, alla guida del mezzo, ha dichiarato di non possedere la patente. Nel corso della verifica i fermati, marito e moglie, hanno fornito agli agenti versioni diverse circa il luogo di provenienza, chiedendo di potersi allontanare per raggiungere i propri figli. Considerato l’atteggiamento della coppia, i poliziotti della Squadra Mobile hanno accompagnato gli stessi in Questura per ulteriori accertamenti. La donna negli uffici della Squadra Mobile ha finto un malore, poi resasi conto che non avrebbe potuto evitare il controllo, ha consegnato agli agenti l’involucro contenente la 30 grammi eroina.