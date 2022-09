Rotary “visita Gela”, sabato un tour: la mostra, i siti archeologici e il centro storico

Gela. Presentata questa mattina in Comune, in conferenza stampa, l’iniziativa “Visita Gela”, che sabato porterà in città tutte le realtà della provincia legate al Rotary Club, inclusi Rotaract e Interact. L’idea era nata subito dopo l’inaugurazione della mostra sul Mito di Ulisse, con l’obiettivo di promuovere l’evento, e il presidente del Rotary Club di Gela, Valentino Granvillano, l’ha poi sviluppata insieme al sindaco Lucio Greco, all’architetto Luigi Gattuso, direttore del parco archeologico di Gela, e alla dottoressa Rosalba Panvini, già sovrintendente ai beni culturali di Caltanissetta. Realizzata in collaborazione con il Club Nautico e con il patrocinio, oltre che del Comune, anche della Regione Sicilia, “Visita Gela” si articolerà in un ricco programma che prenderà il via alle 9:30 del mattino e si concluderà in serata, dopo aver permesso alla delegazione rotariana di visitare non solo la mostra allestita a Bosco Littorio, ma anche le principali attrazioni turistiche della città, con visite guidate e focus per conoscere storie, miti e leggende di questi luoghi. Tra le tappe previste, quelle alle Mura Timoleontee, al Club Nautico e al lungomare. Di sera, riflettori puntati sul centro storico, con possibilità, per gli oltre 120 visitatori attesi e alle loro famiglie, di cenare nei locali della zona e di pernottare nelle strutture ricettive locali. Le auto saranno comodamente parcheggiate all’Arena e da lì ci si sposterà con gli autobus.