Royalties, parte la mobilitazione di Gela, Licata e Butera: domani delegazioni a Palermo

Gela. “È il momento dell’unità e dell’azione congiunta delle comunità di Butera, Licata e Gela chiamate a rivendicare un diritto essenziale: il riconoscimento di una quota delle royalties sull’estrazione delle materie prime, ovvero, la preziosa risorsa del gas naturale”. Lo dicono in una nota congiunta Giovanni Zuccalà, Angelo Balsamo e Lucio Greco, sindaci dei tre territori accomunati dalla presenza dei campi del gas off shore “Argo-Cassiopea”. Rivendicano un modello di sostenibilità energetica che possa generare ricchezza per le loro comunità, secondo quanto accaduto in passato in altre regioni, quali, ad esempio, la Basilicata.

Sono ore di consultazione e organizzazione per le amministrazioni comunali coinvolte, le quali hanno stilato un programma di iniziative congiunte. Domani è previsto un briefing tra i sindaci e i presidenti dei rispettivi consigli comunali. Il sindaco Lucio Greco, ieri sera, ha sentito telefonicamente i rappresentanti parlamentari del territorio all’Ars, caldeggiando l’approvazione di una norma specifica.