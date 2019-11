Saggista inglese racconta lo sbarco alleato, Mulè: “Gela potrebbe attrarre turisti come in Normandia”

“La presenza di questi personaggi, interessati alle vicende dello sbarco alleato del 1943, peraltro con la produzione di saggi e filmati, potrebbe risultare sicuramente importante per l’archeologia militare di Gela e della stessa Sicilia, purché l’istituzione locale e quella regionale approntassero un progetto per far conoscere meglio questa risorsa e per pubblicizzarla in ambito nazionale e internazionale. Agli anniversari dello sbarco degli alleati in Normandia partecipano annualmente milioni di persone provenienti da tutto il mondo, generando un flusso turistico che porta benessere continuo a quella regione – conclude – da noi, al di là di qualche sporadica visita turistica e di qualche manifestazione, purtroppo non succede nulla. Intanto, i fortini e quanto rimane della nostra archeologia militare, si vanno gradatamente deperendo sia per l’usura del tempo sia perché la Regione Siciliana, che si sappia, non ha mai provveduto al loro vincolo archeologico. E’ miracoloso che ancora i proprietari dei terreni non li abbiano fatti sparire così come è accaduto alla pista aerea dell’allora regio aeroporto di Ponte Olivo, che è stata completamente smantellata”.