Sanità al collasso, Otorino ridotto ad ambulatorio diurno con un solo medico reperibile

Sono già finite nel tritacarne unità operative vitali in città, quali Malattie infettive e Neurologia. Altre, come l’Utin, sembrano esistere solo sulla pianta organica mentre la Chirurgia continua a pagare l’assenza di medici con il blocco degli interventi (si effettuano solo le emergenze). A reggere le fila dell’Otorino ci pensano solo due medici e un solo infermiere. In verità, i cinque medici originari poi declassati a quattro (3 + 1 dirigente medico) in pianta organica sono solo un miraggio. Il reparto non può garantire ricoveri e, nonostante i quattro posti letto assegnati, i pazienti continuano ad essere involontari protagonisti di trasferimenti verso l’Otorino dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta retto dal dirigente Paolo Manzella, costretto, quest’ultimo, a colmare la mancanza atavica del primario nell’omonima unità operativa semplice della struttura ospedaliera di via Palazzi. Un carico di lavoro che costringe l’unico otorino reperibile, in forza al “Vittorio Emanuele”, quasi a “sfidare” quanto contemplato dal contratto collettivo nazionale del lavoro. Cosi, mentre un medico operativo nel capoluogo nisseno sarebbe stato denunciato dai familiari di un paziente per non avere garantito la reperibilità notturna, in città si cerca di salvare il salvabile scongiurando di allungare la lista dei reparti da sopprimere. Resta la consapevolezza che i due medici e l’unico infermiere non sono in condizioni di soddisfare i ricoveri, l’attività nei fine settimana e dopo le 14. La nuova direzione ospedaliera, retta da Alfonso Cirrone Cipolla, è chiamata a dare risposte concrete sulla scia di quanto avviato in termini di accoglienza e decoro degli ambienti sanitari.