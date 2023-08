Scontro su sanità, Orlando: “Diatribe politiche non vengano alimentate da questioni private”

Gela. “Quando si contesta una linea politica si dovrebbe evitare di richiamare questioni personali e private, soprattutto quando si tratta di sanità”. Il consigliere comunale dem Gaetano Orlando non ha intenzione di entrare nella diatriba in atto tra il forzista Rosario Trainito, presidente della commissione sanità, e l’area che si rifà al primo cittadino Lucio Greco. Negli ultimi giorni, sul depotenziamento del sistema sanitario cittadino, si sono accese polemiche. Ieri Trainito ha incontrato il manager Asp Alessandro Caltagirone. Il capogruppo pro-Greco Giuseppe Morselli però ha definito l’iniziativa come “non credibile”. A sua volta, l’azzurro ha invece confermato la piena legittimità politica e istituzionale del confronto. Orlando non ritiene che una problematica di questo tipo possa alimentare scontri fondati su situazioni private, come quelle che hanno riguardato il primo cittadino da poco sottoposto ad un intervento di cataratta. “Il fatto che il sindaco abbia deciso di sottoporsi ad intervento al Vittorio Emanuele non può essere motivo di biasimo politico – dice Orlando – per questo, non mi sono piaciute le parole di Trainito”.