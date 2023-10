Scuole verso l’accorpamento e ombre sulla refezione

Gela. Riorganizzare per accorpare diversi istituti gelesi che non rispettano gli standard minimi come utenza scolastica previsti dal decreto assessoriale dell’assessore all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano è una delle priorità dell’amministrazione che ieri pomeriggio ha incontrato le reggenze di diversi istituti comprensivi per accogliere le proposte e valutare insieme in che modo procedere.

“Il dimensionamento presuppone che ci sia una razionalizzazione della spesa pubblica e il rispetto della territorialità tra i vari istituti- ha dichiarato l’assessore Salvatore Incardona- stiamo valutando le tante proposte ragionando anche in termini numerici perché tutte le scuole devono avere il requisito fondamentale di 960 alunni.”

Entro dicembre sarà avviato un piano di riorganizzazione che prevede l’accorpamento di diversi istituti che non rispettano gli standard minimi previsti come utenza scolastica.

L’obiettivo è di fare in modo che ogni scuola abbia un proprio dirigente, da non “dividere” con altri istituti