Secondo impegno casalingo stagionale per il Volley Gela

“Domani ci aspetta una partita che, al contrario di quelli che dice la classifica, può nascondere delle insidie – afferma il dirigente del Volley Gela Andrea Scudera – sarà una partita importante perché deve essere la partita della maturità dopo l’ottima prestazione contro San Cataldo, quindi mi aspetto un altro importante step delle nostre ragazze, in particolare delle under che stanno dimostrando giornata dopo giornata di poter fare bene in un campionato come quello di Prima Divisione. Sarà importante vincere per arrivare allo scontro diretto contro il Santa Barbara Sommatino a pari punti e giocarci lì il primato in solitaria”.