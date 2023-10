“Senza Pef danni per i cittadini”, Incardona: “Chi non l’ha votato chieda scusa”

Gela. “Chiedano scusa alla città”. È il monito che l’assessore Salvatore Incardona lancia in direzione del centrodestra che non voto’ il piano economico finanziario per il servizio rifiuti. “La mancata votazione del Pef da parte di alcuni gruppi consiliari non è fantapolitica ma è la realtà dei fatti. Non si possono dimenticare, infatti, le innumerevoli sedute di consiglio comunale con quei gruppi politici, che in maniera aperta oggi vorrebbero candidarsi al futuro governo della città, arroccati in sterili polemiche e in discorsi arzigogolati solo per sfuggire alla votazione dell’atto che sta cambiando volto alla città”, dice Incardona.