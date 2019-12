SERIE A. IL SASSUOLO VINCE 2-0 IL RECUPERO COL BRESCIA

BRESCIA (ITALPRESS) – Il recupero della settima giornata di Serie A finisce nelle mani del Sassuolo, che si impone per 2-0 sul Brescia allo Stadio Mario Rigamonti. La decidono due vecchie conoscenze dell’Empoli: tra primo e secondo tempo i sigilli di Traoré e Caputo. Un successo che proietta gli emiliani all’undicesimo posto, lontano (ma non troppo) dalla zona retrocessione in cui rimangono i lombardi. Corini sconfitto per la prima volta dal suo ritorno in panchina, in seguito ai due successi di fila con Spal e Lecce. Avaro di occasioni il primo quarto d’ora di gioco, dedicato alla fase di studio delle due squadre. Al 16′ Spalek si rende pericoloso con un destro debole alla destra di Pegolo, afferrato prontamente da quest’ultimo. Passano poco meno di 10 minuti e al 25′ Traorè sblocca la sfida: imbucata di Berardi verso l’ex Empoli che insacca grazie ad un destro incisivo sul primo palo. La reazione lombarda arriva roboante, prima con Torregrossa (incornata respinta da un riflesso felino del portiere neroverde) e successivamente con Mario Balotelli: il numero 45 trova la zampata vincente al 40′, ma la posizione di partenza sul tiro-cross di Bisoli risulta di poco irregolare. Nella ripresa altre ghiotte chance vanificate dai padroni di casa, ancora con Balotelli che, piuttosto sfortunato, sfiora il palo al 55′ con un colpo di testa. Gol sprecato, gol subito: la dura legge del calcio punisce Corini al 71′, quando Caputo infila nel sacco con un destro improvviso, issando lo score sullo 0-2.

