Servizio rifiuti, nuovo tavolo per i bandi di assunzione: confronto prosegue

Gela. Potrebbe essere l’incontro finale per raggiungere un accordo definitivo sui bandi da pubblicare per le nuove assunzioni nel servizio rifiuti in house. Il tavolo, dopo quello tenutosi a fine settembre, è fissato per la prossima settimana. Una convocazione è stata inoltrata ai sindacati del settore. La riunione metterà insieme i vertici di Srr4, Impianti Srr (la società che ha ottenuto l’affidamento in tutti i Comuni dell’ambito) e l’amministrazione comunale. Un’intesa di massima, sul modello di bando per i primi due livelli, c’è già stata, ma i sindacati esporranno le loro osservazioni proprio nel corso del nuovo incontro. I vertici di Impianti Srr vogliono arrivare alla pubblicazione prima possibile, per procedere con la selezione del personale, da collocare a tempo indeterminato. In città, il nuovo servizio non partirà prima del prossimo febbraio, ragione che ha indotto il sindaco Lucio Greco a prorogare il rapporto con Tekra fino al prossimo 30 gennaio. Sul fronte sindacale, ci sono sigle che ritengono necessari ulteriori approfondimenti proprio su bandi per i livelli successivi ma anche per l’organizzazione complessiva del servizio. Saranno probabilmente punti da vagliare durante il confronto. La riunione di fine settembre è durata per diverse ore, nel tentativo di superare ogni possibile remora. In città, Impianti Srr dovrà impiegare il numero più consistente di lavoratori (nella pianta organica potrebbero arrivare fino a 134).