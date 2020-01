Sì all’assegno civico per 27 cittadini ma in cambio cureranno gli spazi verdi

Gela. Ventisette beneficiari dell’assegno civico sono stati impegnati dall’assessorato Servizi sociali diretto da Nadia Gnoffo in lavori socialmente utili. I cittadini sono stati suddivisi in diverse squadre e dislocati in varie zone della città per piccoli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. In particolare da oggi sono impegnati nella zona di via Mare, in via Rio De Janeiro ed al Villaggio Aldisio.