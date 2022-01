Sindacati contro il “metodo Balbo”: “Sindaci non firmino, presidente Srr offende operai”

Gela. La “triplice” di Cgil, Cisl e Uil contro il “metodo Balbo”, nella gestione del nuovo servizio rifiuti. I confederali e le organizzazioni di categoria, in vista di una settimana forse decisiva per il nuovo servizio in house, invitano i sindaci di Riesi, Mazzarino, Sommatino e Niscemi, a non firmare i contratti attuativi, per l’avvio del servizio. Allo stato, martedì il servizio affidato alla “Impianti Srr” dovrebbe partire a Butera (città del sindaco Balbo che è anche presidente della Srr4) e a Delia. Per i confederali Rosanna Moncada, Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro e per i segretari di categoria Paolo Anzaldi, Mario Stagno e Filippo Manuella, i lavoratori sarebbero stati messi davanti ad un muro. Devono firmare i contratti, altrimenti verranno sostituiti. “Ci auguriamo che i sindaci dei Comuni di Sommatino, Riesi, Mazzarino e Niscemi non firmino i contratti attuativi del servizio di raccolta dei rifiuti. Siamo preoccupati – dicono i sindacalisti – il presidente della Srr4, con grande nonchalance ha affermato che i lavoratori della ditta Tekra che dovrebbero transitare alla “Impianti Srr”, se non firmeranno, saranno sostituiti. “Impianti” troverà altro personale. Il presidente ritiene che sarà facile rimpiazzarli, vista la lista di disoccupati che hanno voglia e bisogno di lavorare. Parole pesanti e offensive che suonano come un vero e proprio avvertimento per i quarantasette lavoratori in servizio nei Comuni delle “cinque terre”. Devono accettare le condizioni imposte dalla “Impianti Srr” o si resta fuori”. Secondo i segretari di Cgil, Cisl e Uil, le modalità adottate sono contrarie alle norme in materia.