Sistema nazionale protezione civile, It alert oggi anche per Gela

Gela. Oggi, alcuni comuni della Regione Siciliana, dalle 12,00 alle 14,30 saranno interessati al test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale della Protezione civile. Alle 12 i telefoni cellulari di chi si troverà nell’area della sperimentazione, squilleranno contemporaneamente emettendo un suono di notifica riguardante un ipotetico allarme di industrie a rischio di incidente rilevante. Come avvenuto per la prima sperimentazione, chi riceverà il messaggio dovrà semplicemente far scorrere la notifica per confermare la ricezione.