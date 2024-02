Lo schianto stradale a Settefarine, la morte di Perrone: incarico ad un perito per le verifiche

Gela. L’incidente è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Il centauro Gregorio Perrone, a fine gennaio, ha trovato la morte a Settefarine. Era in sella alla sua moto quando, dopo l’impatto con una vettura, è stato sbalzato via, lungo il ciglio della strada. Inutili i soccorsi, era già deceduto. Una vicenda che ha fatto partire approfondimenti investigativi. C’è un’indagine in corso, coordinata dalla procura. Ieri mattina, è stato conferito un incarico tecnico ad un perito, l’ingegnere Girolamo Vitellaro. Dovrà occuparsi di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, per valutare le cause del decesso. I funerali di Perrone si sono tenuti e la sua fine ha scosso la famiglia e i tanti amici che lo conoscevano. Proprio i familiari stanno seguendo il procedimento, assistiti dal legale Giuseppe Condorelli.