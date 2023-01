Spari in via Venezia, immagini videosorveglianza e sequestri: in aula sentiti poliziotti

Gela. Le immagini riprese da un sistema di videosorveglianza nella zona di via Ligabue, a Settefarine dove vive l’imputato, e ancora il sequestro dei telefoni cellulari nella disponibilità del ferito. Si tratta di attività investigativa che venne condotta a seguito degli spari che si verificarono due anni fa in via Venezia. Carmelo Raniolo rimase ferito ad una mano e i poliziotti del commissariato lo rintracciarono in un’abitazione. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, a sparare sarebbe stato il ventiseienne John Parisi, a processo con l’accusa di tentato omicidio. L’imputato, difeso dal legale Davide Limoncello, non ha mai ammesso i fatti. Secondo le accuse, sarebbe stato lui ad agire, in sella ad uno scooter e armato. I poliziotti e il consulente informatico, sentiti in aula, hanno fatto riferimento proprio all’attività di indagine condotta subito dopo gli spari.