Srr4 ha validato Pef del servizio rifiuti, passa al Comune: sarà decisivo il voto del consiglio

Gela. Già dalla prossima settimana, in municipio, potrebbero nuovamente accendersi i fari sul piano economico finanziario per il servizio rifiuti. In serata, il cda della Srr4, presieduto dal sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino, ha validato lo strumento finanziario. “Da subito trasmetteremo tutto al Comune di Gela – dice Marino – abbiamo concluso con la validazione del Pef”. Il piano riguarda il nuovo servizio rifiuti affidato all’in house Impianti Srr, anche se per Gela non è stato ancora sottoscritto il contratto attuativo. In totale, vale oltre sedici milioni di euro. Il servizio ha una copertura da circa nove milioni mentre il resto dell’entità è definito dai crediti di dubbia esigibilità e da altre componenti (che fanno aumentare il costo complessivo). L’ultimo passaggio da parte della Srr4 è stato completato, così come aveva preannunciato il presidente Marino negli scorsi giorni. L’ultima parola spetta al consiglio comunale. La scorsa settimana si sono tenute riunioni in municipio e tra le fila dell’opposizione non mancano i dubbi, anche forti. E’ probabile che nel gruppo di chi non sta con Greco possano esserci diverse defezioni. Del resto, il Pef è ritenuto un atto politico e il primo cittadino dovrà avere i numeri dei suoi per approvarlo. Diversi consiglieri hanno già fatto sapere di non essere per nulla in linea su un voto del Pef senza che prima sia stato sottoscritto il nuovo contratto attuativo con Impianti Srr, che dovrebbe prendere il posto di Tekra.