Stop inatteso a Milazzo per la Melfa’s Gela Basket, ora il Palalivatino

Gela. Seconda sconfitta stagionale per la Melfa’s Gela Basket in serie C Silver. Uno stop forse inatteso quello maturato sul parquet degli Svincolati Milazzo. I padroni di casa si sono imposti 89-77, mantenendo costantemente il controllo del gioco. Milazzo proveniva da tre sconfitte consecutive. Il primo break è di 9-2 per i rossoblu di casa ma la Melfa’s reagisce e riesce a mettere la freccia. La partita è molto equilibrata e il primo quarto si chiude con il punteggio di 18-15 per Milazzo.

Anche nel secondo quarto regna l’equilibrio in campo con i padroni di casa che riescono a difendere bene gli attacchi dei biancorossi. Al riposo lungo l’allungo dei ragazzi di coach Maganza, chiudono sul punteggio di 42-34. Svantaggio che si mantiene costante forse anche per la serata negativa dei fratelli Caiola, che chiuderanno il match con 11 punti in due. Terzo quarto chiuso sul 63-54.