Strade, illuminazione e fibra inesistenti a Montelungo

” La sera siamo completamente al buio e anche i residenti abbiamo difficoltà a muoverci. Ci vorrebbe anche un’opera di bonifica a causa della spazzatura. Ultimo ma non per importanza la pavimentazione delle strade che durante il periodo invernale diventano impraticabili.”

“Abbiamo il diritto di reclamare i diritti quanto meno essenziali per vivere decentemente – ha poi aggiunto l’avvocato Capici- Non stiamo chiedendo qualcosa in più, come un parco giochi per i bambini anche ci vorrebbe, ma solo ciò che ci permette di vivere serenamente. Il comune ha il dovere di fare questi lavori.”