Studenti da tutta Europa per i siti archeologici locali, si chiude l’archeo camp

Gela. L’International Archeo Camp 2022 iniziato il 18 luglio e concluso ieri ha visto quest’anno la partecipazione di numerosi studenti di diverse università straniere, circa 40, per la maggior parte provenienti dalla Spagna. “L’amore e la passione per l’archeologia non hanno limiti e vale la pena viaggiare e non avere una casa fissa per vivere l’emozione di una nuova scoperta”, spiega Vaycheslav Andreyevich Artemiev, studente russo ma che per seguire la sua passione per l’archeologia gira per gli scavi di tutto mondo.