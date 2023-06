“Su rendiconto serve scelta comune”, Siragusa: “Con Greco? Casciana è l’ultimo a poter dare giudizi”

Gela. “Il rendiconto? Mi pare che i revisori non abbiamo rilasciato un parere positivo. Sembra quasi un bizantinismo eccessivo. Spero che qualsiasi decisione verrà adottata, possa essere frutto di un confronto nel gruppo di centrosinistra. La definizione di responsabili, onestamente, non mi convince”. Il segretario dem Guido Siragusa lancia l’invito all’intero fronte politico che in questi mesi ha assicurato la tenuta dell’aula consiliare, senza poi sostenere la sfiducia al sindaco Lucio Greco. “Noi abbiamo chiesto e ottenuto le dimissioni del sindaco – spiega – il fatto che sia rientrato non ci riguarda. E’ stata una sua decisione, prevista dalla normativa in materia. Per il resto, preferisco non commentare”. Anche ieri, nel corso di una conferenza stampa al cardiopalma, il sindaco appena rientrato ha voluto ringraziare i consiglieri che non si sono tirati indietro nel votare atti fondamentali. Il riferimento inevitabile è proprio al fronte dei “responsabili” (progressisti e civici). “Analizzando il parere al rendiconto 2021 è chiaro che il problema rimane – continua Siragusa – i revisori non hanno detto nulla di nuovo. Hanno solo confermato la linea che li portò anche a rilasciare parere non favorevole al bilancio di previsione. Questi problemi di tenuta finanziaria non li può affrontare il consiglio comunale. Tocca alla giunta farlo e prima possibile”. I gruppi di area progressista e i civici di “Una Buona Idea”, probabilmente faranno il punto proprio in questi giorni, comunque prima che il rendiconto arrivi in aula consiliare. Per Siragusa l’unica scia da seguire è quella di una decisione “unitaria”. Il rientro dell’avvocato Greco chiaramente pone una serie di interrogativi e tra i banchi dei progressisti continua a prevalere la volontà di essere del tutto alternativi al centrodestra della sfiducia. “La sfiducia? Non capisco, ma se il sindaco fosse stato effettivamente sfiduciato, il problema sarebbe stato risolto? Le criticità gravi indicate dai revisori sarebbero state superate?”, continua il segretario dem. Siragusa, peraltro, non accetta provocazioni politiche alimentate da esponenti del centrodestra. Ieri, il capogruppo FdI Vincenzo Casciana si è chiesto se chi ha voluto le dimissioni adesso sia eventualmente pronto a sostenere Greco.