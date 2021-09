“Su Timpazzo peccato originale è di Srr e Impianti”, Greco accusa: “Balbo si dimetta”

Gela. Il peccato originale su Timpazzo? L’hanno fatto i vertici della Srr4 e quelli della “Impianti Srr”. E’ scontro totale tra il sindaco Lucio Greco e il presidente della Srr, il sindaco di Butera Filippo Balbo. “Chi ha mangiato il frutto proibito? – ha proseguito l’avvocato Greco – l’ha fatto chi ha dato la disponibilità alla Regione, il presidente della Srr e i responsabili della “Impianti Srr”. Il sito pubblico di Cozzo Vuturo, ad Enna, non ha i problemi che oggi si pongono con Timpazzo, semplicemente perché non è stata data la disponibilità alla Regione. Io non sono mai stato informato della disponibilità che era già stata data alla Regione”. Anche ai grillini e ai dem, il sindaco ha risposto, in maniera piuttosto concitata. “Il ricorso sui conferimenti? Questa amministrazione è stata l’unica a presentare ricorsi giudiziari contro le scelte della Regione, come è accaduto per il definanziamento dei fondi del “Patto per il Sud”. Non capisco come mai i cinquestelle, che mi attaccano, non abbiamo fatto ricorso con il loro gruppo parlamentare all’Ars”. Greco ha ribadito che Gela, allo stato, non facendo parte del cda della Srr, non ha voce in capitolo, nonostante ci sia stata la richiesta di entrare a farne parte. “Greco dovrebbe dire che l’assemblea della Srr si è espressa su un deliberato dettato da lui stesso – ha replicato Balbo – la smetta di fare demagogia davanti ai suoi consiglieri comunali. Il sindaco Greco c’era alle riunioni fatte con il dipartimento regionale”.