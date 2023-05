Suolo pubblico e progetto isola pedonale in centro, tavolo con le associazioni datoriali

Gela. In vista della stagione estiva, amministrazione comunale e associazioni di categoria si sono confrontate questa mattina in municipio. All’ordine del giorno il rinnovo delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico in centro storico. Presenti i rappresentanti di Confersercenti, Confcommercio e Casartigiani, il sindaco Lucio Greco, l’assessore allo Sviluppo Economico Francesca Caruso, il comandante dei vigili urbani, Giampiero Occhipinti. Il centro storico sarà diviso su tre carreggiate. Un’area sarà riservata ai pubblici esercizi. Allo studio un progetto pilota per istituire un’isola pedonale o Ztl permanente (con autorizzazione solo per carico e scarico merci) nel tratto di strada che va da Via Marconi a Via Giacomo Navarra Bresmess.