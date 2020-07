“Taglio fondi? No, solo accantonati”, Falcone tenta di riparare: Greco a Palermo

Per Falcone, che in campagna elettorale è stato uno degli sponsor politici di riferimento di Greco, non ci sarebbero somme sottratte. Tra le altre cose, precisa che i tre milioni di euro spostati riguardano il progetto del lungomare di Manfria. “Sul nuovo lungomare di Manfria e suòla rotatoria Roccazzelle abbiamo infatti trovato solo degli elaborati tecnici, sprovvisti di pareri e autorizzazioni di genio civile, soprintendenza e della verifica ex art. 26 del Codice degli appalti. All’inizio di giugno avevamo fatto esplicita richiesta al Comune di Gela per la progettazione esecutiva e ci è stato risposto che sarà trasmessa appena possibile. Nelle more, dunque, abbiamo voluto usare i fondi a disposizione della Regione per opere i cui lavori hanno già preso avvio, ma questo – aggiunge Falcone – non significa che per Gela non ci siano più risorse. Come infatti già avvenuto in altre occasioni – dal Comune di Bronte ad altri enti – per Gela abbiamo accantonato le risorse derivanti dalle economie di altre opere. Dunque, non appena il Comune ci fornirà le necessarie progettazioni esecutive, tali opere saranno finanziate come previsto”. Pare che in queste ore, Greco sia a Palermo, a colloquio con il presidente Nello Musumeci e l’assessore Mimmo Turano. Ci sarebbero almeno tre progetti, già depositati in Regione, destinati ad ottenere il finanziamento definitivo. Potrebbe essere una specie di “compensazione” per i tagli fino ad oggi imposti da Palermo.