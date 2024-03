“Una lista o un sostegno ad un progetto con il gruppo”, Incardona: “Mpa? Rimane centrale”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, al termine del confronto della scorsa settimana, ha ribadito ai suoi assessori che l’attuale impegno amministrativo non equivarrà ad un vincolo politico per le urne. Conclusioni che hanno favorito un certo allentamento della tensione interna, che si era fatta sentire a seguito dell’addio del gruppo di Azione. Nei blocchi politici per le elezioni non mancano i ragionamenti in essere e i potenziali posizionamenti da vagliare. Non sono da meno neppure gli assessori. “In questa fase, la priorità va sempre all’azione amministrativa – dice il titolare dei settori istruzione e sport Salvatore Incardona – abbiamo preso un impegno con il sindaco e con la città. E’ giusto portarlo avanti. Ci sono tante cose ancora da affrontare”. Incardona, che non si era nascosto parlando di “zoccolo duro” a sostegno del sindaco, oggi sembra guardarsi intorno. Uno dei contatti sempre più concreti è quello con l’assessore regionale di Forza Italia Marco Falcone. Anche oggi c’è stato un lungo colloquio telefonico. Una linea diretta che lo accomuna all’altro assessore Romina Morselli, pure lei vicina al componente del governo regionale. “Insieme al mio gruppo – dice inoltre Incardona – pensiamo ad una lista oppure ad un supporto per una lista che possa costituirsi, con il nostro appoggio. Sicuramente, rimaniamo nell’orbita del centrodestra. Ritengo che pure l’attuale giunta si colloca in questo campo”. I rapporti tra i partiti ufficiali d’area e i riferimenti della giunta Greco non sono mai stati idilliaci ma Incardona ribadisce una collocazione convinta. Non chiude per nulla ad un dialogo che possa avere sviluppi ulteriori.