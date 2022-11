Tanti interrogativi politici e non solo, consiglio salta ancora: in aula niente numero legale

Gela. Troppe incertezze, politiche e amministrative. Fattori che sembra si siano subito riflessi sulle dinamiche del consiglio comunale. Anche questa sera, toccata a fuga. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha avuto giusto il tempo di chiamare l’appello, insieme al segretario generale Loredana Patti. Hanno risposto solo otto consiglieri e niente numero legale (come accaduto ieri). Sia nei banchi di maggioranza (con numeri ancora più risicati) che in quelli di opposizione, i vuoti erano evidenti. Assenze anche per ciò che riguarda la giunta. Si andrà a nuova convocazione. All’ordine del giorno, ci sono due atti propedeutici al bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche e quello delle alienazioni. Soprattutto il primo è quasi decisivo per non far saltare le coperture dei progetti già finanziati con i programmi di investimento.