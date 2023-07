Temperature estreme e caldo record, il cambiamento climatico avanza: Sicilia colpita dagli incendi

Gela. Negli ultimi giorni la Sicilia è stata colpita da un’ondata di calore senza precedenti, con le province di Catania e Palermo che hanno registrato temperature superiori ai 47 gradi. Un fenomeno senza precedenti, che preoccupa sia i meteorologi ma soprattutto cittadini e imprese, che devono trovare il modo di fronteggiare la tempesta di fuoco che condiziona la vita di tutti. In alcune zone di Catania, i termometri delle farmacie hanno addirittura segnato 48 gradi, un valore che avvicina pericolosamente il record storico. Palermo è devastata dagli incendi, con tre vittime accertate.

Stare in spiaggia diventa difficile a meno che non si decida di passare tutto il tempo in acqua, ma il rischio di una forte insolazione è dietro l’angolo. Per questo motivo i cittadini ricorrono ai climatizzatori accesi tutto il giorno che causano cali di tensione e brevi black out in alcune zone della città.

Qualcuno cerca riparo all’interno dei negozi godendo dell’aria condizionata anche se gli sbalzi di temperatura notevoli possono gravare sulla salute.