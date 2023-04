Termine correttivi prorogato, Greco: “Richiesta legittima, ora aspettiamo benestare revisori”

Gela. Si riparte dal termine ulteriore concesso dalla Corte dei Conti. Il sindaco Lucio Greco e la sua giunta attendevano un riscontro dai magistrati contabili, che è arrivato questa mattina. Altri trenta giorni per i correttivi, come abbiamo riferito. “Tutto questo – spiega il sindaco – ci incoraggia ad andare avanti con sempre maggiore celerità e convinzione nel lavoro di controllo e verifica in atto e consente agli uffici e ai consulenti di poter valutare in maniera ancora più precisa e compiuta tutta l’attività propedeutica alla presentazione del rendiconto 2021, così da poter valutare, subito dopo, il piano di riequilibrio. Le motivazioni poste a fondamento della nostra richiesta erano fondate, obiettive e legittime. Ringraziamo, pertanto, il presidente della Corte de Conti per questa disponibilità”.