Terreni invasi dal bestiame, minacce e danni ai raccolti: imprenditore denunciò, due condanne

L’imprenditore preso di mira è parte civile, con il legale Mariella Giordano. Gli è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, da definire in sede civile. Nelle proprie conclusioni, il pm Tiziana Di Pietro ha indicato la richiesta di condanna sia per Trubia (in passato al centro di procedimenti per fatti di mafia) che per Guastella. Il proprietario delle aree invase dal bestiame degli imputati ha parlato di modalità ripetute nel corso del tempo, con danni ingenti alle sue produzioni. In almeno due casi, ha spiegato di aver rischiato l’aggressione di un branco di cani che i pastori usavano per pascolare.