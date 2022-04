Tg2 da Palermo il 23 maggio per la Strage di Capaci, Sangiuliano “La memoria è doverosa”

PALERMO (ITALPRESS) – Trent’anni fa, le stragi di Capaci e via D’Amelio, una profonda lacerazione della coscienza civica e morale del Paese. In occasione di questo importante anniversario, si legge in una nota, il 23 maggio il Tg2 trasmetterà da Palermo le intere edizioni principali del telegiornale, trasferendo per un giorno la sua produzione nel capoluogo siciliano nel solco della tradizione che vede da sempre il Tg2 in prima linea nella lotta alla mafia. La redazione del Tg2 dedica questa iniziativa a tutte le vittime delle mafie, sottolinea la nota. «Per un giorno trasmetteremo il nostro telegiornale da Palermo. La memoria di questi fatti è doverosa e fondamentale», chiarisce il direttore Gennaro Sangiuliano, «per trasferire, soprattutto alle giovani generazioni, una consapevolezza civica del male della mafia».

– Photo credit: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).