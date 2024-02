Timpazzo, confermata la tariffa “calmierata” per i Comuni soci: “Varrà fino a giugno”

Gela. “Permangono le ragioni” indicate a fine 2022 e poi a luglio dell’anno successivo. Così, il management di Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito e la piattaforma di Timpazzo, manterrà invariate le tariffe per conferire nel sito. Un prezzo “calmierato”, 50 euro per tonnellata, oltre al tributo speciale di 12,36 euro per tonnellata dovuto per legge. Sarà applicato almeno fino al prossimo giugno e solo per i Comuni dell’ambito, gli stessi che fanno parte di Srr4, la società controllante. Il management di Impianti iniziò ad attivare soluzioni più vantaggiose per i Comuni dell’ambito già da quando scattò l’emergenza rifiuti sull’isola, due anni fa. Per un certo periodo, mentre a Timpazzo affluivano conferimenti da altre aree siciliane, per i Comuni del territorio, a partire da Gela, fu disposta l’esenzione dai pagamenti. Successivamente, si è optato per una tariffa “calmierata” che per ora verrà mantenuta.