Timpazzo, efficientamento piattaforma e riesame Aia: nell’iter integrazioni con studi tecnici

Gela. Nella procedura che dovrà portare al provvedimento autorizzativo unico per progetti di efficientamento della piattaforma integrata di Timpazzo e a completare il riesame dell’Aia, sono necessarie integrazioni. Negli uffici di Impianti Srr, la società in house che porta avanti il sito di conferimento, si sta procedendo verso l’affidamento di incarichi per studi tecnici. Sono necessari per adempiere alle integrazioni richieste da Palermo, dove gli approfondimenti sono in carico, al momento, alla Commissione tecnica specialistica.