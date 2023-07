Lavori nelle scuole, “bene gli interventi ma perché quelli alla Aldisio non hanno priorità?”

Gela. L’amministrazione comunale sta tenendo sotto stretta osservazione lo stato delle scuole cittadine, così da non farsi trovare impreparata con l’inizio del prossimo ciclo di lezioni. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, ieri, ha elencato tutti gli interventi in corso. I genitori della “Solito”, però, che già da tempo hanno dovuto rinunciare alla sede naturale, chiusa per cedimenti interni e in attesa dei lavori, vorrebbero più attenzione per l’istituto “Antonietta Aldisio”, che ospita le classi dei loro figli.