Titolo mondiale per il piccolo Giovanni Comes ai mondiali di Malta di karate

Gela. Un titolo mondiale ed una coppa speciale per un talento gelesi di arti marziali. Giovanni Comes, piccolo campioncino della ASD Power Gym di Arcangelo Romano vince la medaglia d’oro ai campionati mondiali wka di Malta. Era accompagnato dal papà Vittorio, che ha sostituito come coach il maestro Arcangelo Romano.

Giovanni ha lottato per la categoria Novices – 4 th Kyu ( 9-10 anni ) stili misti karate. In totale sono partiti in 42 ( atleti di tutte le nazioni ) fino ad arrivare alla fase finale che era composta dai primi sei atleti classificati nelle sfide precedenti