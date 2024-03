Centrodestra, FdI riapre l’opzione Scerra? Il partito nazionale potrebbe valutare la vicenda locale

Gela. In un momento mai così convulso per il centrodestra locale, è Fratelli d’Italia a dover tirare le somme. Diversi pezzi della potenziale alleanza, a partire da Forza Italia, potrebbero convergere nel progetto “Gela al centro”, strutturato dalle forze moderate e che in queste ore potrebbe segnare un primo traguardo. I meloniani, per diversi osservatori delle dinamiche politiche locali, sono a rischio isolamento. Il coordinatore cittadino Salvatore Scuvera, anche ieri, è stato piuttosto chiaro. La proposta per la candidatura a sindaco rimane quella del capogruppo consiliare del partito Vincenzo Casciana. Un’opzione che non convince gli alleati, per ora solo potenziali. La Dc ha subito rotto gli indugi iniziando a costruire il ponte verso i moderati, sul quale potrebbero muoversi pure altre anime del centrodestra. Adesso, pare che i riferimenti nazionali del partito della Meloni abbiano iniziato a considerare con più attenzione le vicende locali. Starebbero vagliando la carta che riporterebbe ad uno dei papabili iniziali, il consigliere comunale Salvatore Scerra. Il suo nome era nella rosa di quelli sottoposti al confronto interno. Alla fine, il partito locale ha individuato Casciana come proposta capace di aggregare la coalizione. Ad oggi, però, il tentativo non sembra aver avuto gli effetti sperati. I dirigenti romani di Fratelli d’Italia vorrebbero andare oltre la proposta per ora sul tavolo, cercando di spingere verso appunto caselle differenti, a partire da quella di Scerra. Il consigliere comunale non è mai uscito dai radar del partito anche se probabilmente avrebbe auspicato soluzioni a lui più favorevoli, a seguito dell’esperienza maturata. Il gruppo locale ha considerato quella di Casciana come una soluzione maggiormente di garanzia. A Scerra, nel contesto del centrodestra cittadino, non mancano i contatti.