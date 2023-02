Torre di Manfria, forte polemica in consiglio: progressisti lasciano l’aula

Gela. Se c’è una certa comunanza di vedute tra l’amministrazione comunale e i civici all’opposizione, almeno sulle royalties di “Argo-Cassiopea”, lo stesso non può dirsi su un altro capitolo, quello del destino della Torre di Manfria. La mozione presentata dai consiglieri dell’intergruppo “Unità progressista” dovrà attendere. I dieci voti favorevoli non sono bastati. E’ venuto meno il numero legale. Gli stessi consiglieri progressisti, Alessandra Ascia, Virginia Farruggia (che ha comunque votato) e Paola Giudice, hanno lasciato l’aula proprio sul finire della seduta. Non hanno condiviso il commento del sindaco Lucio Greco, che ha giudicato “fuori luogo” l’ironia del consigliere Ascia alla sua risposta. Il primo cittadino ha riferito che il percorso per tentare di acquisire la Torre di Manfria è andato a rilento, non solo per le difficoltà finanziarie del municipio ma ancora prima per la pandemia da Covid e per “la guerra che ha generato un’ulteriore crisi”. Si è comunque detto disponibile a proseguire. “Ci siamo portati avanti”, ha detto.