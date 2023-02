Rifiuti e una maggiore pulizia della città, ok mozione FI: “Interventi sono urgenti”

Gela. L’esigenza di una maggiore pulizia della città, in serata durante la seduta di question time, ha trovato riscontri bipartisan, con l’approvazione della mozione presentata dal gruppo di Forza Italia, con i consiglieri Rosario Trainito e Carlo Romano. Il capogruppo azzurro Trainito ha illustrato uno stato di fatto che vede molti quartieri privi di un’adeguata pulizia. Il servizio di Tekra, ormai da tempo, segna il passo e va avanti con le proroghe, mentre il nuovo affidamento in house non è stato ancora concretizzato. All’amministrazione comunale è stata chiesta una vera programmazione degli interventi di pulizia. Dello stesso avviso dei forzisti, anche il leghista Emanuele Alabiso. La grillina Virginia Farruggia ha rilanciato la questione delle tante discariche abusive, sparse lungo il territorio comunale. In tal senso, Trainito ha inoltre fatto riferimento al bisogno di un intervento urgente per liberare e bonificare l’area di Cantina Sociale, trasformata in discarica, così come segnalato da questa testata e da Telegela. Nella proposta, i forzisti hanno richiamato la costituzione di un tavolo tecnico, che metta insieme il settore ambiente e Ghelas. L’assessore al ramo Ivan Liardi ha dato la disponibilità dell’amministrazione, anche se ha escluso che non ci siano mai stati interventi di spazzamento e pulizia nei quartieri.