Trainito: “Presidenza Romano prova di maturità centrodestra, così anche per amministrative”

Gela. Non una prova di forza ma un segnale di “maturità politica da parte del centrodestra”. C’è questo, secondo il consigliere comunale azzurro Rosario Trainito, dietro all’elezione dell’altro forzista Carlo Romano alla guida del consiglio dell’Unione dei Comuni. “Un’elezione importante – dice Trainito – che finalmente darà equilibrio a differenza di ciò che accade nel nostro consiglio comunale. Il centrodestra ha dimostrato unità e spero che la stessa cosa possa determinarsi per le prossime amministrative. Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Dc, in modo condiviso, hanno voluto la presidenza di Romano, anche grazie al centrodestra di Niscemi e Butera”. Ieri, Romano è riuscito ad avere la meglio sul consigliere di Butera Rita Pasqualetto sostenuta invece da progressisti e civici. “Qualcuno, nel consiglio, avrebbe voluto un presidente di Butera ma è stato giusto premiare Gela che sarà il primo Comune che andrà ad elezioni il prossimo anno e di conseguenza la presidenza successiva spetterà alla stessa Butera oppure a Niscemi. Intanto – aggiunge – bisogna andare avanti per i finanziamenti fondamentali. L’Unione dei Comuni è un organo essenziale per non perdere altro terreno, a differenza di ciò che ha invece fatto l’amministrazione comunale, spesso protagonista di brutte figure, culminate nella perdita dei finanziamenti”.