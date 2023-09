Costarelli ucciso in carcere, condanna definitiva: strangolato dal compagno di cella

Gela. La decisione del gup del tribunale di Caltagirone risale allo scorso marzo. Il quarantaquattrenne calabrese Salvatore Moio venne condannato a venti anni di detenzione. In cella, nel carcere calatino, uccise il gelese Paolo Costarelli. La vittima scontava una condanna di entità assai ridotta. La sentenza è ormai definitiva, con il passaggio in giudicato. Non ci sarà l’appello: né la difesa né la procura hanno ritenuto sussistere elementi per chiamare in causa i giudici catanesi di secondo grado. Moio ammise l’omicidio, spiegando però di aver reagito a presunte provocazioni. Costarelli venne strangolato con lacci da scarpe. Presentava ferite. Il gup non ha riconosciuto la legittima difesa così come l’ipotesi preterintenzionale: ricostruzioni alternative fornite dalla difesa del quarantaquattrenne. I familiari della vittima si sono costituiti parti civili nel procedimento, assistiti dagli avvocati Giuseppe Cascino, Vittorio Giardino e Giuseppe Smecca, che hanno insistito per la condanna. Vent’anni di detenzione era la pena massima applicabile, a seguito del giudizio abbreviato concesso all’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Di Gioia.