Trapianto di tessuto adiposo, Ortopedici a confronto a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il “Trapianto di Tessuto Adiposo: la nuova frontiera in campo ortopedico” è il tema dell’incontro che si terrà presso l’Unità di Ortopedia del Policlinico domani, con inizio alle ore 9. L’incontro sarà presieduto dal professore Lawrence Camarda, direttore dell’Unità di Ortopedia dell’Azienda ospedaliera universitaria, e vedrà la partecipazione degli specialisti Laura De Girolamo, Massimo Ferruzza e Andrea Parlato, i quali discuteranno su questa tecnica innovativa di rigenerazione tessutale da applicare in specifici casi di artrosi lieve-moderata. In sala operatoria verranno eseguite in diretta tre procedure con la finalità di illustrare la tecnica chirurgica ai partecipanti e discutere sulle corrette indicazioni. immagine ufficio stampa Policlinico Palermo(ITALPRESS).