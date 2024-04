Niente forniture idriche al serbatoio Spinasanta, stop alla distribuzione

Gela. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto stamane per le vie brevi che, a causa del prolungarsi per problemi tecnici dei tempi di effettuazione dei lavori Enel, che hanno interrotto l’emungimento dai pozzi di Contrada Giardinello, non sarà in grado di riprendere a breve la fornitura idrica al serbatoio Spinasanta nel territorio di Gela. Per effetto, domani lunedì 8 aprile, non potrà effettuare la programmata distribuzione solo nella zona denominata “Spinasanta bassa”.