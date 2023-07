Tre colpi per il Gela Futsal, lo spagnolo de Souza, Biasco e Cinici

Gela. Due grandi colpi di mercato per il Gela Futsal, matricola del torneo di serie B. Dopo aver incassato l’addio del portiere spagnolo Marti Rodriguez, che andrà a giocare probabilmente in Francia, la società biancazzurra ha in mano lo spagnolo Jony Da Souza, lo scorso anno al Termini Imerese in serie B. Un jolly universale che sarà utilissimo per Enzo Fecondo.

Porte girevoli. Al posto di Marti Rodriguez arriva Santi Arturo Biasco, proveniente dalla Nissa (due campionati serie B, lo scorso anno vincitore ai playoff della C2 e premiato come miglior portiere). Un acquisto notevole per un giocatore ancora giovanissimo.