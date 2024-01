Basket, sfida alla pari tra Melfa’s e Svincolati Academy

Situazione critica invece in casa Gela Futsal. Mister Fecondo per la prima volta in stagione dovrà fare a meno sia di Caglià che di Jony Da Sousa, e così anche per tutte le altre gare rimanenti di questo martoriato campionato di Serie B. Se già la salvezza era complicata da raggiungere, l’addio del top player della squadra compromette tutto. Il tecnico gelese non avrà a disposizione neanche Giuseppe Marchese, squalificato nell’ultima gara persa contro Marsala per 4-2. La gara fuori casa contro la Blingink Soverato si giocherà oggi pomeriggio alle 16.